100 بطانية من “خطوة عشم” لحفظة كتاب الله





دشنت منظمة خطوة عشم الخيرية مبادرة (دفيني 8) بمنطقة الدخينات في اليومين الماضيين بتوزيع قرابة المائة بطانية على أطفال خلوة الشيخ عبدالله . وكان التدشين بالمدينة القرآنية بالدخينات في خلوة الشيخ عبدالله الشيخ شرف الدين وبحضور الشيخ الخليفة أبوعاقلة الشيخ عبدالله الشيخ شرف الدين وبمشاركة عدد من الطلاب والشيوخ الموجودين بالخلوة وعددهم حوالي مائة وثلاثة طلاب. وشاركت من جانب منظمة “خطوة عشم” رئيس المنظمة الإعلامية سهير عبد الرحيم، والإعلامي علم الدين عمر، وهيفاء دياب، وأسعد عبد الرحمن السنوسي. وأعرب ممثلو المدينة القرآنية بحسب صحيفة السوداني، عن سعادتهم بمشاركة “خطوة عشم” في حملة الشتاء بتوزيع البطاطين.

الخرطوم: (كوش نيوز)