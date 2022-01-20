توقعات بارتفاع في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ارتفاعاً طفيفاً فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي فى معظم أنحاء البلاد خلال الـ(24) ساعة القادمة.

وأشارت النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم إلى أن من أهم معالم الطقس هي مرتفع جوي يتمركز فى الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا ، أبوحمد ، دنقلا ، كريمة ، شندي ، كسلا ، حلفا الجديدة ، ود مدني ، القضارف ، الفاشر و، سنار ، كوستي، أم بنين ، أبو نعامة ، الدمازين والضعين، فيما تنشط حركة الرياح فى كل من بورتسودان ، شلاتين ، عطبرة، الخرطوم، الأبيض، الدويم، الجنينة، الأبيض، النهود، كادوقلي، زالنجي وبابنوسة.

وتوقعت الهيئة حدوث أتربة مثارة فى نيالا ورشاد وأمطار ليلية فى حلايب.

الصيحة