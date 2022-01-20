اتفاق بين البرهان وحميدتي ووفد أمريكي على حلول للأزمة





اتفق السودان وأمريكا، حول (4) نقاط رئيسية بشأن الأزمة السياسية في السودان، أبرزها دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة.

والتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، الوفد الأمريكي الزائر برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السفيرة مولي في وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي السفير ديفيد سترفيلد، بجانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان.

وجرى اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وعضو المجلس الفريق ياسر العطا ووكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله عمر بشير.

وأمن الجانبان السودانى والأمريكي خلال اللقاء على (4) نقاط تضمنت “دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثاء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، وقيام إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

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