ضبط أكثر من (8) آلاف حبة كبتاجون (خرشة)





ضبطت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بولاية كسلا، عربة بوكس تحمل كيس خيش به كمية ضخمة من المخدرات بمنطقة الكسارات بعد أن توفرت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بالولاية بأن عربة بوكس متعطلة يشتبه بوجود مخدرات داخلها.

وتحرك تيم من مكافحة المخدرات بالولاية بقيادة النقيب حاتم عبد الوهاب الطيب و(11) فرداً، وعند وصولهم وجدوا العربة (بوكس) موديل 2009م وبداخلها كيس خيش به كميات كبيرة من الحبوب تقدر بأكثر من (8) آلاف حبة كبتاجون (خرشة)، وسيتم فحص العربة لمعرفة مالكها الحقيقي، وتم فتح بلاغ بالقسم الأوسط كسلا.

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