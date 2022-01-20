الجانبان السوداني والأمريكي يؤكدان ضرورة وجود حوار وطنى شامل





إلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخميس الوفد الأمريكي الزائر برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية السفيرة مولي في وعضوية المبعوث الامريكى الجديد للقرن الأفريقي السفير ديفيد سترافيلد إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان. وجرى اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو وعضو المجلس الفريق ياسر العطا ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عمر بشير. وأمن الجانبان السودانى والأمريكى خلال اللقاء وفق ( سونا) على اهمية دخول الأطراف السودانية فى حوار وطنى شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثاء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لإستكمال مهام الفترة الإنتقالية. كما امن الجانبان على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة وقيام إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية.

الخرطوم ( كوش نيوز)