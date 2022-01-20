عضو مجلس السيادة الهادي ادريس يكشف تفاصيل اجتماعه بالوفد الأمريكي





التقي الدكتور الهادي ادريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية صباح اليوم بمنزله الوفد الامريكي الذي يزور السودان هذه الايام برئاسة مساعد وزير الخارجية الامريكي للشئون الافريقية مولي فيي والمبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي، والقائم بالاعمال الامريكي في السودان – ونائبته – والمسؤول السياسي بالسفارة . وأكد عضو مجلس السيادي في تصريح /لسونا / أن الوفد تناول خلال اللقاء مبادرة الامم المتحدة والجهود المبذولة التي تهدف إلى دعم واستقرار السودان والتحول الديمقراطي مشيرا إلى أن الوفد أكد دعم بلاده للمبادرة للخروج من الازمة الحالية في البلاد.. وبحسب سونا، قال الهادي أن اللقاء اتسم بالجدية والوضوح وناقش اتفاق سلام جوبا والأحداث التي جرت في الفاشر وأنه أكد للوفد أنهم بصدد تكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في دارفور. وطالب عضو السيادي الوفد بدعم عملية السلام من أجل تحقيق الديمقراطية والاستقرار موضحا أن الوفد أكد حرص بلاده على مساعدة السودانيين للخروج من الازمة الحالية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

الخرطوم(كوش نيوز)