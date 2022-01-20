



لو عايز تعرف حاجه عن قيادات الإنقاذ (قبل وبعد السقوط) 👇

البشير وقيادات الحزب ارتضوا تسليم السلطة بي كلمة بسيطه وداخل مسجد القيادة العامة بطريقه يحفظها التاريخ

البرهان دخل ع البشير ووجده داخل المسجد مابعد صلاة الفجر فقال له (قررت اللجنة الأمنيه إستلام السلطه)!! البشير يُجيب (ابقوا عشره ع البلد) إنتهى المشهد وذهب البشير ومن معه،،

اسئله مشروعه

برأيك هل إنت مقتنع إنو الأنقاذ ماكان عندها مقدره تقاوم بالعنف وتتخذ موقف التصدي لقرار اللجنه الأمنيه؟؟ من أجل السلطه!! نثبت نقطه أولى (البشير ومن معه من القيادات سلموا السلطه عشان البلد دي مايحصل فيها حرب ومايحصل قتل وآسرو على نفسهم وارتضو السجون لتدارك الصدام لأنهم كانو قادرين يستخدمو عنف ما ممكن يتخيلو زول عاقل) انتهى

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مابعد السقوط

كل واحد فينا كان بيسأل عن (وين الحزب؟ ووين الحركه الإسلاميه؟ لي ما ظاهرين؟ معقوله نسكت كده؟ مفترض ننزل الشارع ونقام حكومه قحط؟ نحن عندنا اخوان مسجونين واخوان مفصولين واخوان انتزعو منهم املاكهم ونحن ونحن؟) وكل دي كانت اسئله دائره وماااافي زول قادر يرد عليها،، وفي بعض مننا كان بيسأل وين القيادات ولي ماظاهرين؟ والمسؤول من الحزب منو؟ والمسؤول من الحركة منو؟ وماااافي زول لاقي إجابه مع إنو كل الإجابات متاحه ومعروفه لكل( زي عقل وفِطنه)

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انت عارف يا بركة

إنو قيادات الحركة الإسلامية والحزب اختارت إنها ماتظهر في المشهد وتقود مظاهرات أو تحاول تقاوم نظام قحط لأسباب معينه وأهمها هو تجنيب الصدام الكان ممكن يحصل مابين السلطه والتنظيم وكلنا عارفين إنو نظام قحط هو نتاج أفكار البعثين والجمهورين والشيوعين والناصرين والمؤتمر السوداني،، وديل كان كل همهم هو (استفذاز التيار الإسلامي) وسحبه للمواجهه عشان يتصنف تنظيم إرهابي ويلصقو فيهو كل تهم الدهر،، وبالفعل العلامات دي كان بدت تظهر في بعض مؤتمرات لجنة إزالة التمكين وتصريحاتهم الدائمه حول (قبضنا مجموعه إرهابيه) وغيره من التلميحات الكان ممكن تبقى حقيقه،،

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مابعد سقوط قحط،،

قحط سقطت لكنها لم تتحمل السقوط واختارت المواجهه (المصطنعه الغير واقعيه) وكل همها ترجع للسلطه وتحكم لأنها ماعندها فرصة نجاة ثانيه،، أما حركتنا وتنظيمها عندها الف فرصه وفرصه لأنها مبنيه ع اساس مجتمعي متين وعقليه سياسيه راشده،،،

خليك عارف حاجه واحده بس إنو المشهد السياسي (العبثي) الحاصل الآن دا وشكل المواجهه مابين أحزاب قحط (الساقطه ولجان المقاومه ) وقوات حفظ الأمن القومي وظهر حالات العنف والعنف المضاد وكمية القتل والتنكيل والاعتقالات والمطاردات ،، دا كان المصير الراجي المؤتمر الوطني والحركه لوكانت اختارت المواجه بالعنف،، من أجل السلطه،، وقحط كانت مخططه إنها تًجُر (التيار الإسلامي) للمواجهه عشان تشرعن تصنيف التيار الإسلامي إلى تيار إرهابي وتتعامل معاو رسمياً وبقوانين الطواريء وقوانين القضاء وتحلل (مقوله رمياً بالرصاص)

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خلونا نحمد الله ع حاجتين أساسيات

أولاً إنو كان في قيادة رشيده آثرت ع نفسها بالسجون وسلمت السُلطه دون مقاومة من أجل حقن الدماء 🌹

ثانياً إنو في قيادة حقيقيه الآن الآن مسؤوله من التنظيم كحركة وحزب وشغاله بي استراتيجيه وفهم عالي وضبط نفس متناهي وصمت مؤدب وإستطاعت أن تحقق قول الله عزوجل (اجعل كيدهم في نحرهم) (واخرجنا منهم سالمين)

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مايحدث الآن لقوى الحريه والتغير هو كان مخطط مدروس لتطبيقه في التيار الإسلامي العريض فكفانا الله شرهم وابتلاهم به،،

التاريخ يكتب 🌹

اللهم احفظ السودان وأهله

اللهم إنا بُرآءُ من كل قاتل نفس

حكيم سليمان 🌹