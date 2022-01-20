بـ (4) أهداف .. الجزائر تودّع أمم أفريقيا بخسارة قاسية من كوت ديفوار





تعرض المنتخب الجزائري لهزيمة قاسية، على يد منتخب كوت ديفوار، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

ثلاثية المنتخب الإيفواري وقع عليها فرانك كيسي في الدقيقة (23)، وإبراهيم سنجاري (39)، ونيكولاس بيبي (54)، فيما سجل سفيان دبكة هدف المحاربين في الدقيقة 74.

وأنهى المنتخب الجزائري المسابقة في المركز الأخير بالمجموعة الخامسة، وتصدر المنتخب الإيفواري المجموعة، برصيد 7 نقاط.

دخل المنتخب الجزائري المباراة مهاجما، وكاد أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 13، حيث نفذ رياض محرز مخالفة من وسط الملعب، قبل أن تصل الكرة إلى سعيد بن رحمة الذي انفرد بالحارس، لكن المدافع ديلي كان أسرع منه وحول الكرة إلى الركنية.

رد فعل العاجيين جاء بعد مرور 5 دقائق فقط، حيث توغل بيبي من الجناح، وراوغ رامي بن سبعيني، ثم سدد كرة قوية صدها مبولحي.

وفي الدقيقة 21 حصل المنتخب الجزائري على ركنية، نفذها سعيد بن رحمة بسرعة ومررها لإسماعيل بن ناصر، الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت بالقائم.

باج نيوز