بعثة المنتخب الوطني تعود للخرطوم ظهر الجمعة





تعود للخرطوم في الثانية عشرة من ظهر الجمعة بعثة المنتخب الوطني قادمة من الكاميرون بعد المشاركة في كاس الامم الافريقية ضمن المجموعة الرابعة الى جانب مصر ونيجيريا وغينيا بيساو، والحصول على المركز الثالث في المجموعة. وأكمل الاتحاد السوداني لكرة القدمSFA اجراءات استقبال البعثة عبر الصالة الرئاسية لمطار الخرطوم. وقال الاستاذ سيف الدين الطيب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية انهم راضون تماما عن المستوى الذي قدمه المنتخب الوطني في كأس الأمم الافريقية بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت عقب النتائج المخيبة للآمال في كأس العرب بقطر ديسمبر الماضي. واعتبر سيف الدين الطيب وفق ( سونا) ان الجهاز الفني بقيادة المدرب برهان تية وجهازه المعاون نجحوا في تقديم منتخب السودان بشكل مختلف في فترة وجيزة، مؤكدا ان الجهاز الفني استفاد من خبراته الطويلة ومعرفته بقدرات اللاعبين حيث أن الاغلبية العظمى منهم تدرجوا في المنتخبات السنية. وأكد نائب رئيس لجنة المنتخبات ان المشاركة في امم افريقيا وان لم يتحقق منها التأهل الى الدور المقبل او التقدم في المنافسة الا انها افرزت منتخب جديد للسودان ويمثل نواة لمنتخب قوي مستقبلا بمزيد من الاهتمام والرعاية والتجويد ويسهم في تغيير صورة الكرة السودانية في السنوات المقبلة والتأهل لمزيد من البطولات القارية. واضاف “سنوفر كامل الدعم والمساندة لهذا المنتخب خلال الفترة المقبلة، كما اننا سنعمل على بداية تكوين المنتخبات السنية الأخرى لتسهم بشكل مباشر في رفد المنتخب الاول عبر اكتشاف مواهب جديدة تساعد في بناء منتخب قوي وفق خطة مدروسة”. وكانت بعثة المنتخب غادرت ياوندي ظهر الخميس إلى أديس ابابا حيث ستقضي الليلة في العاصمة الإثيوبية ومن ثم السفر نحو الخرطوم صباح الجمعة.

الخرطوم ( كوش نيوز)