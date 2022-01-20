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التربية و التعليم : سنطر لزيادة السنة الدراسية حال التأثر بتمديد الفترة الأولى
كشفت وزارة التربية و التعليم ولاية الخرطوم عن اتجاهها لحل إسعافي في حال تأثر أعداد أيام السنة الدراسية بمقترح لجنة الطوارئ الصحية القاضي بتمديد عطلة الفترة الأولى.
و أكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لـ (باج نيوز ) أن الوزارة ستطر لزيادة السنة الدراسية في حال تأثرها بقرار لجنة الطوارئ لكنه عاد و قال إن الوضع مستقر و أن المنهج الدراسي يدرس كما هو مخطط له من الوزارة و أضاف ” الوزارة حريصة على إكمال المنهج و تعقد اجتماع كل أسبوعين لمراجعة تنفيد الخطة”.
و توقع المصدر أن يعقد امتحان ثامن كما هو في التقويم في يونيو المقبل مؤكداً عدم وجود إشكالية في إكمال تدريس المنهج.
باج نيوز