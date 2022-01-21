أبو جريشة: هذه هي أسباب استعانة المريخ بحارس أكاديمية الأهلي المصري في معسكر القاهرة





أكد نائب رئيس نادي المريخ، ورئيس بعثته إلى القاهرة الكابتن عادل أبو جريشة أن مجلس الإدارة بقيادة القنصل حازم مصطفى كان صادقا في وعده بإقامة معسكر إعدادي من العيار الثقيل؛ استعدادا لمباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن المعسكر الخارجي للفريق المقام بالعاصمة المصرية القاهرة، مدينة 6 أكتوبر في هذه الأيام حقق عديد الفوائد، وسيعود على الفريق بكثير من الإيجابيات في مبارياته بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وبقية الاستحقاقات للموسم المقبل.

ما تحقق كان عصيا على الآخرين:

قال أبو جريشة- في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي- أن معسكر القاهرة هو الأطول والأكثر نجاحا- على الإطلاق- خلال مسيرة المريخ على مر المواسم الماضية، قائلا إن المعسكر كان ناجحا بكل المقاييس، ومثاليا في كل شيء، وثمن دور الجهاز الفني، والطاقم المعاون، وأعضاء القطاع الرياضي والطبي، واللاعبين في الالتزام بتنفيذ كل المطلوبات، موكدا أن ما توفر للاعبين خلال المعسكر الحالي، وما بذل من جهد لم يتوفر من قبل، بل كان عصيا على بعض مجالس الإدارات السابقة، وعلى الآخرين.

العديد من الفوائد:

قال نائب الرئيس للشئون الرياضية: إن المعسكر الذي استمر لأكثر من (40 يوما) سيعود على الفريق واللاعبين بفوائد كثيرة، وأهمها أن لاعبي المريخ الموجودين في المعسكر تعرفوا علي الأسلوب والتكتيك الذي يعتمد عليه المدرب، الذي أتاحت له فترة المعسكر الطويلة معرفة إمكانيات اللاعبين، وأبان أن المعسكر أتاح للجهاز الفني تقديم عدد من المحاضرات الفنية مع لاعبيه؛ لشرح طرق اللعب المنتظر تطبيقها، وأيضا رفع معدلات اللياقة البدنية، وتجهيز اللاعبين الجدد، مثل الكاميروني، والليبري، ونجوم التسجيلات، والعائدين من الإصابة، مما أحدث التأقلم والانسجام بين اللاعبين، وقال إن فترة المعسكر سمحت للجهاز الفني خوض عدد من المباريات الإعدادية مع الفرق التي تنشط في الدوريات المصرية، حيث خاض الفريق ست مباريات قوية، كان آخرها أمام فريق بيراميدز، وسيواجه الزمالك يوم الأحد المقبل، موضحا أن الجهاز الفني أمن على الدفع بكل اللاعبين الموجودين في المعسكر في المباريات السبعة؛ لإكسابهم حساسية المباريات.

عودة المصابين من ثمرات المعسكر:

قال رئيس بعثة المريخ إلى القاهرة: إن كشف المريخ كان يضم (7) من اللاعبين المصابين، هم أكرم الهادي، وعمار طيفور، وسيف الدمازين، وبخيت خميس، وعماد الصيني، والسماني الصاوي، ومصعب كردمان، مبينا أن المعسكر أتاح علاج (٦) من اللاعبين، (٥) منهم شاركوا في المباراة الإعدادية السابقة أمام فريق بيراميدز، فيما يخضع اللاعب مصعب كردمان لجلسات علاج وتأهيل بإحدى الصالات، وهو قريب من العودة، عادا ما تحقق من علاج وتأهيل للاعبين كان إنجازا يحمد لمجلس الإدارة، الذي نجح للمرة الأولى في تأريخ معسكرات المريخ في اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، من خلال الاستفادة من إمكانيات فندق موفمبيك من صالات تأهيل، بجانب الطاقم الطبي الموجود في المعسكر في علاج (٦) لاعبين من أصل (٧).

حقيقة الاستعانة بأحد أقارب رئيس النادي

أوضح رئيس القطاع الرياضي- للمركز الإعلامي للنادي- حقيقة الاستعانة باللاعب الشاب حازم- أحد أقارب رئيس النادي القنصل حازم مصطفى- خلال معسكر الفريق الحالي بالقاهرة، مبينا أن النقص في حراس المرمى خلال المعسكر بسبب إصابة الحارس أكرم الهادي، وغياب الحارس محمد المصطفى بسبب اختياره للمنتخب الوطني- حتم عليهم الاستعانة باثنين من حراس المرمى الشباب، هما الحارس حازم، وهو من الحراس الشباب ضمن أكاديمية النادي الأهلي المصري، والحارس الشاب شرف هبيلا وهو أحد حراس شباب المريخ السابقين، وذلك لسد النقص في حراس المرمى حيث إنه كان من الصعوبة على مدرب الحراس إقامة تدريبات لحارس واحد هو منجد النيل، وأوضح أبو جريشة أن الحارسين حازم وشرف هبيلا أظهرا إمكانيات فنية عالية، وأن اختيارهم لم يأت من باب المجاملة لرئيس النادي.

رسالة للجماهير:

وجه رئيس القطاع الرياضي انتقادا لبعض من هاجموا القطاع الرياضي في الاستعانه بأحد أقارب رئيس النادي في تدريبات الحراس، موضحا أن القطاع الرياضي خلال المعسكر استعان بالمدرب المصري محمود سعد في بعض الأمور الفنية، واستعان بطبيب الاتحاد السعودي الدكتور محمد النعيم، الذي أشرف على المصابين قبل حضور طبيب الفريق البرازيلي، وقام القطاع بالاستعانة بعدد من الشخصيات خلال المعسكر، مستغربا من الأصوات التي لم تهاجم المجلس إلا بعد الاستعانة بأحد أقارب رئيس النادي، داعيا الجماهير المريخية إلى تفويت الفرصة على من وصفهم بالقلة القليلة التي لا تريد خيرا للمريخ.

باج نيوز