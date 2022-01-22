شاهد بالفيديو.. “الطليح” المثير للجدل والتندر يجدد دعوته لتناول “مديدة الحلبة” كمضادة للبرد





جدد مرّوج دعاية أهمية تناول “مديدة الحلبة” المثير للتندر دعوته لتناولها في هذه الأيام الشتوية كمضاد للبرد.

واشتهر “فايز الطليح” على منصات التواصل الاجتماعي، بمقاطعه المثيرة للطرفة والتي يدعو فيها السودانيين لتناول “مديدة الحلبي”.



وظل الطليح يطلق دعايته بلهجة دارجة طريفة يقول: ( أقعوا المديدي اللت الحلبي، اسمعوا كلام أبوشنب ما بقع واطة)، مما حظي بشهرة واسعة على مواقع التواصل.

الخرطوم: (كوش نيوز)