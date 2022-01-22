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شاهد بالفيديو.. “الطليح” المثير للجدل والتندر يجدد دعوته لتناول “مديدة الحلبة” كمضادة للبرد
جدد مرّوج دعاية أهمية تناول “مديدة الحلبة” المثير للتندر دعوته لتناولها في هذه الأيام الشتوية كمضاد للبرد.
واشتهر “فايز الطليح” على منصات التواصل الاجتماعي، بمقاطعه المثيرة للطرفة والتي يدعو فيها السودانيين لتناول “مديدة الحلبي”.
وظل الطليح يطلق دعايته بلهجة دارجة طريفة يقول: ( أقعوا المديدي اللت الحلبي، اسمعوا كلام أبوشنب ما بقع واطة)، مما حظي بشهرة واسعة على مواقع التواصل.
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
الحلبة طبعها بارد والشتاء طبعه بارد وتناول الحلبة في الشتاء تؤدي إلى الهلاك ففي الشتاء بتم تناول الأشياء ذات الطبع الحار مثل الشطة والحنزبيل والصيف طبعه حار وفيه يتم تناول الأشياء ذات الطبع البارد مثل الحلبة
طبيعة الأشياء حار أو برد يعني لا يتغير طمعه من الحرارة إلى البرودة أو العكس إذا قمنا بتبريده أو تسخينه