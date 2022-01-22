في يوم رياضي مميّز ومشهود .. استاد جبل اولياء يستعد لاستضافة مباريات الممتاز





عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم، اجتماعه رقم (3) بقاعة الاجتماعات بالاتحاد المحلي لكرة القدم جبل أولياء، من ثم شرّف مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم افتتاح المرحلة الأولى من العمل باستاد جبل أولياء.

طه فكي: استاد الجبل جاهزٌ

أشاد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم طه فكي شيخ طه بالجهد الكبير الذي بُذل في الاستاد حتى يصبح بشكله الحالي قادراً على استضافة المباريات، مشيرا إلى ان الاتحاد سيقف الى جانب اتحاد جبل أولياء حتى يكمل المرحلة الثانية من التأهيل، كما أعلن طه تبرعه الشخصي بعدد 600 كرسي، كما تبرع دكتور معتصم جعفر بـ 600 كرسي اخرى للاستاد واسهاماً في إكمال العمل بالمدرجات والملعب الذي يمثل المرحلة الثانية من التأهيل، كما ذكر ان وضعية الاستاد الحالية تؤهله لاستضافة مباريات بطولة الدوري الممتاز في 2022م، مؤكدا ان الاتحاد سيقيم مباريات الدوري الممتاز الموسم المقبل في الاستاد، وشكر طه الاتحاد المحلي لكرة القدم، جبل أولياء وأهل جبل أولياء على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة اجتماع الاتحاد العام لكرة القدم.

سوركتي: نحن على العهد

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم جبل أولياء أمير حامد سوركتي، انهم سعداء باستضافة اجتماع الاتحاد العام لكرة القدم، وأنه لا ينسى فضل وجهد من سبقهم في العمل، مؤكدا أن هنالك رجالا أوفياء قدموا جهدا كبيرا في هذا الملعب وعلى رأسهم المرحوم خير السيد عبد القادر عضو مجلس الاتحاد العام لكرة القدم ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم جبل أولياء السابق، وإنهم حريصون على إكمال عملية تأهيل الملعب بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وقال سوركتي إن اتحاد جبل أولياء شهد وضع الخطوات الأولى لمجموعة التغيير التي فازت في نوفمبر الماضي.

مباراة شرفية

أقام الاتحاد مباراة شرفية بين بطل الدوري المحلي والكأس في افتتاح الاستاد، وفاز فريق أراك صالح بطل كأس السودان المحلي بجبل اولياء على فريق الجهاد بطل الدوري ممثل اتحاد جبل أولياء في التأهيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين وتوج بالكأس.

تكريم الاتحاد والخبير نقد

كما قام اتحاد المحلي لكرة القدم جبل أولياء بتكريم الرئيس المكلف للاتحاد العام لكرة القدم طه فكي شيخ طه وأيضاً كُرم الخبير محمد حسن نقد.

نقد: جبل أولياء تطوّرت

أفاد نقد الذي تحدث للمحررة، إن هذا التكريم يعتبره الأول لأنه جاء من مؤسسة كروية، كما أشاد بالملعب والمباراة وقال إنها تعكس وجهة الكرة المتطور في جبل أولياء، وشكر لجنة التدريب والاتحاد المحلي لكرة القدم جبل اولياء.

جبل أولياء/ روضة البلولة

صحيفة الصيحة