إنصاف فتحي: أنا مُعجبة بصوت الراحل عبد العزيز العميري





قالت الفنانة إنصاف فتحي، إنها معجبة بصوت الفنان الراحل عبد العزيز العميري وبتمكنه في الأداء وتطريبه العالي، ورغم عمره الفني القصير، إلا أنه ترك إرثاً وأثراً واضحاً في ساحة الفن السوداني في مجالي الغناء والدراما تأكيداً لنبوغه العالي، وأبدت إنصاف سعادتها بالمشاركة في برنامج مساء الجمعة على قناة النيل الأزرق الذي خصّص جانباً مقدراً من البرنامج للحديث في ذكرى رحيل العميري.

وقدمت إنصاف، مجموعة من الأغنيات الجديدة على رأسها أمدر حبيبة الروح كلمات خالد محمد عثمان وألحان عماد يوسف واللمة في العصاري كلمات وألحان سليمان عطية وبعدك سنة لشمس الدين حسن الخليفة.

صحيفة الصيحة