الزمالك يلغي مباراته أمام المريخ السوداني





قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، إلغاء مباراته فريقه الودية أمام المريخ.

و كان الجهاز الإداري للزمالك ؛ برئاسة أحمد حسني اتفق مع فريق المريخ على مواجهته ودياً غداً الأحد بمقر القلعة البيضاء وفقاً لرغبة كارتيرون.

و قال مصدر بالزمالك، ل”باج نيوز” : “المدير الفني قرر إلغاء المباراة الودية، على أن يقوم الجهاز الإداري بإبلاغ المريخ السوداني بالأمر”.

و جاء قرار الفرنسي بإلغاء المباراة الودية، بعدما طلب لاعبو الفريق الحصول على راحة من التدريبات بسبب تلاحم المباريات خلال الفترة الماضية بكأس الرابطة.

باج نيوز