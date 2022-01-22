أساتذة جامعة الخرطوم يتجهون لتقديم استقالات جماعية





كشف عضو الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عبدالله الرضي ؛ عن بروز اتجاه قوي وسط الأساتذة بالجامعة لتقديم استقالات جماعية عن العمل بمهنة التدريس الجامعي.

وأوضح الرضي في تصريح لـ(باج نيوز) أن الخطوة تأتي على خلفية عدم استجابة الدولة لتطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي مشيرًا إلى أن راتب الأستاذ الجامعي لا يكفي لتلبية حاجة الأسرة من الخبز فقط .

وأبان أن أعلى راتب يتقاضاه الأستاذ الجامعي هو البروفسير حيث يبلغ راتبه 50 ألف جنيه بينما يتقاضى الأستاذ المساعد (الدكتور) 42 ألف جنيه فيما لا يتجاوز راتب مساعد التدريس (المعيد) 16 ألف جنيه.

وأشار الرضي إلى استمرارهم في الإضراب المفتوح عن العمل والذي أكمل أسبوعه الثالث مؤكدًا أن الهيئة النقابية لن ترفع الإضراب إلا بتطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي.

صحيفة السوداني