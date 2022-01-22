الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى والعظمى تحافظ على قيمها بمعظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى على قيمها فى معظم انحاء البلاد خلال ال 24 ساعة المقبلة. وأشارت فى النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم بحسب (سونا)، أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوى يتمركز فى الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادى حلفا ابوحمد،شلاتين ،دنقلا وكريمة ،شندى ،كسلا ،حلفا الجديدة ،ود مدنى ،القضارف ،الفاشر ،سنار ،الابيض كوستي ،ام بنين ،ابو نعامة ،الدمازين ،زالنجي و الضعين. فيما تنشط حركة الرياح فى كل من حلايب وعطبرة والخرطوم والدويم والجنينة والنهود ونيالا وكادوقلى وبابنوسة وتوقعات الوحدة اتربة مثارة فى رشاد وطقس غائم جزئيا فى بورتسودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)