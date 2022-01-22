أعضاء بـ”السيادي” يطلعون على مخرجات مؤتمر (أصدقاء السودان)





اطلع أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي د. الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر، على مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض.

والتقى أعضاء مجلس السيادة في إجتماع مشترك اليوم، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان د. أندريه إستيانسن.

وأوضح المبعوث النرويجي الخاص في تصريح صحفي، أنه أطلع أعضاء مجلس السيادة خلال اللقاء، على مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن اللقاء استعرض الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، وأكد ضرورة وضع المعالجات اللازمة لأحداث العنف في الإقليم.

وقال إستيانسن، إن اللقاء تطرق للوضع السياسي الراهن بالسودان، وأشار إلى إتفاق الجميع على أن المخرج من الأزمة الحالية، لن يتم إلّا عبر حوار شامل دون إقصاء لاستعادة المسار الإنتقالي، واستئناف عملية التحول الديمقراطي والوصول للإنتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وأكد المبعوث النرويجي، أهمية دعم عملية الحوار الحالية التي تتولى تسهيلها البعثة الأممية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عبر دعمها للمبادرات الوطنية المختلفة، وأكد دعم النرويج للحوار السوداني واستعدادها بالتعاون مع الشركاء، لدعم الفترة الانتقالية عبر حزمة من مشاريع التنمية.

الصيحة