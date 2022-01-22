المواصفات تفرض رسوماً على الذهب بنسبة (400%)





كشف رئيس تجمع الصاغة والمُعدِّنين عاطف أحمد، عن فرض الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، زيادة جديدة على رسوم الذهب المشغول والصادر بنسبة بلغت (400%)، منتقداً القرارات التي تصدر بشأن الذهب دون الوعي بآثارها على القطاع.

وشدّد عاطف بحسب (الأحداث نيوز) اليوم، على ضرورة وجود حكومة حتى يتمكنوا من مناقشة القرارات وزيادة الرسوم والتكلفة على الذهب معها.

وأشار إلى أن نظرة المسؤولين بأن الذهب يحتمل التأخير، ولكنه نبه لضرورة أن يعوا أن الصادر يوفر لخزينة الدولة مبالغ مقدماً ويحل مشاكل الاستيراد للسلع الإستراتيجية، الأمر الذي يستوجب من الدولة تسهيلات بدلاً عن وضع الإضافات والعوائق لجهة أنها تقلل من النشاط.

وأكد عاطف أن القرارات الأخيرة تزيد من نسب تهريب الذهب عبر الحدود لجهة أن الشخص يجد تسهيلات من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستفيدون من الأزمات.

الصيحة