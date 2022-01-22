توجيه حكومي بزيادة صادرات الماشية لسلطنة عمان





بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البدري العمانية عبد الله بن راشد البدري، التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية.

كما بحث عبد النبي خلال لقائه بمكتبه اليوم عبد الله بن راشد البدري، تطوير قطاع الثروة الحيوانية ونقل التقانة الحديثة وتطوير صناعة الأمصال وتأهيل المحاجر.

وأكد البدري أن صادرات المواشي للسوق العماني وجدت قبولاً كبيراً، وأشار إلى أهمية السوق العماني للمواشي السودانية.

ووجّه وزير الثروة الحيوانية، بزيادة الصادرات لسلطنة عمان، والعمل على تذليل كافة الصعاب والتحديات ومراجعة السعر التأشيري مع الجهات المختصة، وأكد على تطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل الإجراءات.

الصيحة