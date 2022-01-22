ضبط (17) حالة “سُكر” لسائقي بصات سفرية





نفّذت الإدارة العامة للمرور (دائرة المرور السريع عبر إدارة السريع بولاية شمال كردفان)، حملة بطريق الصادرات بارا منطقة الدانكوج التي تبعد (28) كيلو متر عن مدينة الابيض.

وكشفت الحملة، عن تناول الكحول والمواد المسكرة لسائقي البصات السفرية بمشاركة فريق من الأدلة الجنائية.

وأوضح مدير دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقى ياسر مضوى وقيع الله، أن حملات الفحص الخاصة بالسائقين تهدف إلى تحقيق قيادة مرورية آمنة، وأشار الى أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط (17) حالة موجبة لسائقي البصات السفرية تم استلام وسحب رخص القيادة منهم وإرسالها لدوائر الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الصيحة