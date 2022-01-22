الاتحاد السوداني للرماية يتوج الفائزين ببطولة الاستقلال





اختتمت بملاعب الاتحاد السودانى للرماية بشارع النيل بالخرطوم بطولة الاستقلال للرماية، والتى نظمها الاتحاد منذ السابع من يناير الجارى بمشاركة خمسة أندية ، هي النادى الوطني الخرطوم ، نادى الرماة ، الاولمبي الدويم ، الوطني الدويم والجزيرة.. وتنافس ٤٤ لاعب وفق ( سونا) على ستة مسابقات شملت بندقية ضغط الهواء رجال وسيدات وناشئين وناشئات بالاضافه لمسابقة التراب سيدات ورجال.. ومن خلال الاحتفال الذى شرفه البروفيسور محمود السر ، سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية والأستاذ ياسر الغول رئيس تجمع الرياضيين والأستاذ سامي بدر الدين عضو تجمع الرياضيين والعميد محمد علي عضو لجنة الانتخابات بالاتحاد السوداني للرماية والأستاذ محمد الكامل ممثل السفارة الامريكية ومجلس إدارة الاتحاد السودانى للرماية، على رأسهم العميد د سيف الدين ميرغنى رئيس الاتحاد . تم تتويج الفائزين بالميداليات وتسليم كأس البطولة للنادى الوطنى الخرطوم صاحب المركز الأول والذى أحرز ٩ ميداليات ( ٥ ذهبية+ ٢ فضية+ ٢برونزية) وحل نادى الرماة في المركز الثاني بعدد ٥ ميداليات (ذهبيه +٢فضيه +٢ برونزيه) بينما جاء نادي الجزيرة فى المركز الثالث بعدد ٣ميداليات (فضيتين+ برونزيه). وتم كذلك تكريم أصغر ناشئة في البطوله هبه محمد زكريا من نادي الجزيره ، وذلك تشجيعا للناشئين وتتويج الفائزين بالميداليات ، بحضور رئيس الاتحاد والضيوف الكرام للمسابقات كالاتي: بندقية ضغط هواء رجال، حيدر عبد الكريم الذهبيه،عارف حسن الفضية، ماركو نادر البرونزية بندقية ضغط هواء سيدات، سواكن محمد الذهبية، الصفا على الفضية، رزاز صالح البرونزية بندقيه ضغط هواء ناشئين، محمد أحمد الذهبية، على جمال الفضيه، صلاح الدين غريب البرونزية بندقيه ضغط هواء ناشئات، فلك مدني الذهبية، مروة محمدالفضيه، أروى محمد البرونزية تراب رجال، ماركو نادر الذهبية، محمد النضيف الفضية، أمجد ياسين البرونزيةتراب سيدات، رزاز صالح الذهبية، آيات ياسر الفضية .

الخرطوم ( كوش نيوز)