جيش إثيوبيا يمهل قادة تيغراي لتسليم أنفسهم قبل اجتياح الإقليم





أعلن الجيش الإثيوبي، أن أزمة إقليم تيغراي لن تُحل قبل القضاء على قادة الإقليم، مؤكداً أنه سيدخل العاصمة لملاحقة قادة “جبهة تحرير تيغراي”. وأضاف الجيش الإثيوبي السبت أنه يمهل قادة تيغراي لتسليم أنفسهم قبل اجتياح الإقليم، وفق ما نقلت عنه وكالة “رويترز”. وتأتي تصريحات الجيش الإثيوبي بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إطلاق مبادرة لإجراء حوار وطني شامل. وكانت الحكومة الإثيوبية وفق صحيفة الصيحة، أعلنت الشهر الماضي، انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي، وأمرت الجيش بعدم التقدم نحو إقليم تيغراي والبقاء في كامل المناطق التي استعيدت من جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرا وعفار. والأسبوع الماضي، صادق مجلس النواب الإثيوبي، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.

الخرطوم ( كوش نيوز)