مواجهات أفريقية مثيرة في الطريق إلى قطر 2022م





عرف المتنافسون لتمثيل القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022مصير منافسيهم المرتقبين، عندما أجريت قرعة الدور الثالث والأخير من التصفيات الأفريقية السبت . أجري القرعة التي أقيمت في دوالا بالكاميرون مدير مسابقات CAF سامسون أدامو، بمساعدة أسطورتي الكرة الافريقية الحاج ضيوف وإيمانويل أديبايور. وفيما يلى وفق ( سونا) المباريات التي ستقام خلال شهر مارس : مصر – السنغال الكاميرون – الجزائر غانا – نيجيريا الكونغو – المغرب مالي – تونس يذكر أن افريقيا تملك خمس مقاعد في كأس العالم .

الخرطوم ( كوش نيوز)