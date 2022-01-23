لجان مقاومة الشمالية تهدد بالاغلاق الكامل للولاية





هددت لجان مقاومة الولاية الشمالية باغلاق الولاية في حال لم يستجاب مطالبها المتمثلة في نصيب الولاية الشمالية من عائدات التعدين واكمال مشروعات التنمية الخدمات واعادة الآثار وبناء متاحف بالولاية.

وكشفت لجان المقاومة بالولاية الشمالية عن إغلاقها لطريقي أرقين وشريان الشمال، وأشارت إلى حجز 200شاحنة بالطريق الغربي فضلا عن عن حجز شاحنات بالطريق الشرقي محملة بالقطن والسمسم ، ولفتت إلى اتخاذ الشاحنات المصرية طرق بديلة للتهريب مثل طرق (القعب خور التلواب، وقبقب وشلاتين) ووعدت باغلاقها.

وقال عضو لجان بالشمالية حسن كمبال لـ(الجريدة) إن المحليات التي نفذت التتريس هي محلية البرقيق وتنسيقية وحدة الحفير، وأشار إلى أن تنسيقية القولد تتجه إلى التتريس الكامل لكل الولاية ، وأشار إلى أن المقاومة في الشمالية تعمل على إسقاط المجلس العسكري.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة