معاش الناس .. شعبة المخابز: زيادة الدقيق مهولة جداً وغير مبررة





قررت شركة سيقا ،احدى أكبر شركات انتاج الدقيق في البلاد وبشكل مفاجئ، قررت تطبيق زيادة جديدة في أسعار الدقيق … في أول رد فعل لزيادة اسعار الدقيق لوح عدد من أصحاب المخابز التجارية بزيادة سعر الرغيفة لتحقيق الفائدة ، وقال ابراهيم ادم صاحب فرن ان الزيادة سيدفع فاتورتها المواطن ،وان ليس أمام أصحاب المخابز إلا بزيادة قيمة الرغيفة او نقص وزنها ،

معاش الناس

زيادة مفاجئة في أسعار الدقيق تربك أصحاب المخابز

شعبة المخابز: زيادة الدقيق مهولة جداً وغير مبررة

الأفران تلوح بزيادة سعر الرغيفة.. وغرفة الصادر تحذر من زيادة أسعار الذرة الرفيعة

عصف ذهني خطير ظل يمارسه المواطن السوداني من أجل التوافق مع الظروف الاقتصادية القاهرة، وبين توفير احتياجات قفة الملاح، وصرف الحد الادني من مستلزمات التعليم والصحة، سقطت الكثير من الأسر السودانية في مادة الاقتصاد رغم اجتهادات البعض بامتهان مهن هامشية لرفع حالة الحرج، شرائح واسعة من الموظفين لجأت الى المراوغة عبر (امتطاء عربة الترحال) لتوسعة الرزق غير ان الزيادة التي طرأت على المحروقات هزمت الفكرة، آخرون في الضفة الأخرى اضطروا لترك الوظيفة بفعل إختلال الهيكل الراتبي.

وفي ذروة تلك الضغوط يظل معاش الناس مؤشراً لقياس درجة نجاح او فشل الحكومات.

قررت شركة سيقا ،احدى أكبر شركات انتاج الدقيق في البلاد وبشكل مفاجئ، قررت تطبيق زيادة جديدة في أسعار الدقيق ، وحسب المصادر ان الزيادة وصلت الى نسبة 100% ، وأكد المتحدث الرسمي باسم تجمع اصحاب المخابز عصام عكاشة ان شركة سيقا تراجعت في الزيادة التي كانت أقرتها في السابق والتي بلغت نسبة 100% ، وأوضح عكاشة في تصريح لـ”الجريدة” أمس ان الشركة ارقت زيادة في سعر جوال الدقيق بلغت عشرون الف وثلاثمائة بدلاً عن الزيادة التي تم التراجع عنها وهي بقيمة واحد وعشرون الف وسبعمائة جنيه، ومضى عكاشة في حديثه لـ”الجريدة” ان الزيادة ليست لديه مبرر لجهة ان وزارة المالية تكفلت بدفع الدولار من حصائل الصادر ، خلافاً لما أشارت اليه الشركة التي بررت الزيادة بأنها ظلت تدفع من حصائل صادرات الذهب التي توقفت منذ فترة، وأردف ، انه كان يستوجب على الشركة ان لا تلجأ الى الزيادة لجهة ان لديها مخزون كبير من الدقيق تم طحنه في فترات سابقة، وتابع: والزيادة التي أقرتها شركة سيقا لا تزال كبيرة جداً وان من شأنها ان ترفع من أسعار كثير من السلع التي لديها علاقة بالدقيق كالمكرونة والشعيرية وغيرها من السلع الأخرى وتوقع عكاشة ان تتأثر أسعار الخبز بهذه الزيادة وقال ان انتاج وصناعة الخبز أصبحت مكلفة جداً خاصة مع ارتفاع أسعار المكونات الأخرى، وأوضح ان سعر كرتونة الخميرة ارتفع الى 19 الف جنيه بدلاً عن السعر القديم 14 الف جنيه.

الدقيق المصري

أقر المتحدث باسم شعبة أصحاب المخابز بارتفاع اسعار الدقيق منذ اغلاق طريق شريان الشمال خلال الاسبوع الماضي وقال ان أسعار الدقيق تراجعت بشكل كبير إبان اغلاق الشرق لجهة ان البلاد شهدت تدفق كميات كبيرة من الدقيق المستورد من مصر ،وقطع بأن وصول آلاف الأطنان من الدقيق المصري ذات الجودة العالية ،أجبر شركات المطاحن السودانية الى خفض أسعار الدقيق بالسوق ، وأردف: نسبة استخلاص الدقيق المصري بلغت 72 % وهو ما أغرى المئات من أصحاب المخابز والشركات الغذائية الى الشراء المباشر منه، وتابع، تلك الوقائع أجبرت شركات الدقيق الى خفض أسعار الدقيق رغم اغلاق الميناء، ومضى، الآن ومع اغلاق طريق شريان الشمال تراجعت كميات الدقيق المصري مما دفع البعض لزيادة الاسعار ،وحمل عكاشة شركة سيقا مسؤولية ارتفاع سعر الدقيق وقال إن الشركة هي من بادرت بالزيادة ثم تلتها الشركات الأخرى.

عرض وطلب

أوضح عكاشة ان لا خيار أمام أصحاب المخابز جراء هذه الزيادات إلا بنقص الوزن او زيادة قيمة الرغيفة ،وقال إن غياب الرقابة على السلع من قبل أجهزة الدولة التنفيذية وعدم متابعة الاسعار من جمعية حماية المستهلك وضعت المواطن في مواجهة مباشرة مع اصحاب المخابز وبعض المحال التجارية الأخرى، وأضح، على أصحاب المخابز ان يراعوا للمستهلك وللأوضاع الاقتصادية المتفاقمة للبلاد ، لكن يبدو ان الحكومة بقيادة البرهان لم تضع معاش الناس من ضمن أولوياتها ،وقال هذا الحديث يتضح من خلال تفاقم الاوضاع المعيشية .

أصحاب مخابز يهددون بزيادة أسعار الرغيف

وفي أول رد فعل لزيادة اسعار الدقيق لوح عدد من أصحاب المخابز التجارية بزيادة سعر الرغيفة لتحقيق الفائدة ، وقال ابراهيم ادم صاحب فرن ان الزيادة سيدفع فاتورتها المواطن ،وان ليس أمام أصحاب المخابز إلا بزيادة قيمة الرغيفة او نقص وزنها ، وتابع: على الحكومة ان تعيد النظر في أسعار الدقيق ان هي فعلاً تريد تخفيف اعباء المعيشة على المواطن ، واردف: نحن اصحاب المخابز جزء من المجتمع ولكن من غير المعقول أن نبيع بالخسارة ، ليس هنالك أفران تعمل بالخبز المدعوم وعليه أصبح المواطن مضطراً لشراء الخبز التجاري ، وهذا الحقائق الصادمة لابد من معالجتها ووضع الحلول الناجعة بفتح استيراد الدقيق لأن السوق يعتمد على العرض والطلب وان هذه الخطوة من شأنها ان تجعل الشركات القابضة والمهيمنة على الدقيق ان تلتزم بالاسعار المطروحة على السوق وأضاف الحقيقة التي يجب ان يعرفها المواطن هي ان سعر الشركات العاملة في مجال طحن القمح تببع الدقيق بأسعار أكثر من السعر العالمي.

توقعات بزيادة في أسعار الذرة الرفيعة

حذرت غرفة صادر الحبوب الغذائية من ارتفاع أسعار الدقيق وما يمكن ان تسفر عنه من زيادات محتملة على أسعار الذرة الرفيعة ، وقال آدم سقدي عضو غرفة صادر الحبوب الغذائية الذرة والثروة الحيوانية ان الزيادة التي طرأت على اسعار الدقيق من شأنها ان تنعكس بشكل سالب على اسعار كثير من السلع والمنتجات الغذائية الصناعية الأخرى، وأوضح ان أسعار دقيق القمح ظلت بمثابة السعر التأشيري للحبوب الغذائية الأخرى، وأردف: على الحكومة ان تسارع في وضع الحلول اللازمة وبشكل عاجل تفادياً لموجة الاسعار القادمة جراء زيادة اسعار الدقيق.

تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية

تراجعت العملة المحلية إلى مستويات قياسية بالتزامن مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ، وبدا لافتاً تراجع الجنيه بعد أشهر من الاستقرار في حاجز 452 جنيها للدولار في أعقاب تخفيض الحكومة الانتقالية لقيمة العملة المحلية لنحو 7 أضعاف خلال العام المنصرم بعد تطبيقها إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي، ووفقاً لمتعاملين في تجارة العملة ان قيمة الجنيه انخفضت بشكل ملحوظ مسجلاً 480 جنيهاً مقابل الدولار، وأرجع التجار تراجع الجنيه الى زيادة الطلب على الدولار خلال الفترة القليلة الماضية وبالمقابل أكدت بعضت المصارف تراجع تحويلات المغتربين مقارنة بالفترة التي سبقت انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر الماضي، وفي السياق كشفت متابعات “الجريدة” عن عودة نشاط السريحة في الاسواق وأماكن التجمعات بشكل ملحوظ، ورأى مرقبون ان عودة أنشطة تجارة العملة خارج الاطار الرسمي من شأنه ان ينعكس سلباً على الانشطة التجارية والاقتصادية ، وحسب خبراء ان العملة الوطنية “الجنيه” سيشهد مزيداً من الترنح في الفترة القادمة ودلل الخبراء ذلك بارتفاع نسبة زيادة الطلب على الدولار من قبل العديد من الشركات.

المواصفات تدعو المواطنين للتبليغ الفوري بشأن السلع الفاسدة

في وقت تفشت فيه ظاهرة بيع الاغذية منتهية الصلاحية بالاسواق الطرفية والولايات، أكد دكتور سامي بلة ابراهيم مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة لديها أكثر من 6 آلاف و 500 مواصفة وهناك مواصفات ملزمة بقرارات ولها قانون خاصة السلع الاستراتيجية التي لها تأثير على صحة الإنسان والحيوان. وقال سامي في تصريح صحفي إن هناك مواصفات غير ملزمة، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 22 فرعاً منها 18 بولايات السودان، مؤكداً على أن كل الصادر والوارد يلزم مروره عبر المواصفات والتأكد من مطابقته للمواصفة. وقال مدير المواصفات حول السلع المنتهية الصلاحية في الاسواق إن هناك جهات أخرى تشارك الهيئة وتعمل حملات تفتيش ورقابة كالهيئة السودانية لحماية المستهلك ونيابة وشرطة المستهلك ووزارة التجارة وكل الجهات المختصة منوهاً الى أهمية دور المستهلك والمواطن لمعرفة مدة صلاحية السلعة والتبليغ الفوري اذا ما انتهت مدتها. ودعا د. سامي الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمستهكين والجهات المختصة للتعاون والمشاركة في ضبط السلع المنتهية الصلاحية في الأسواق.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية بتكلفة 20 مليار

تمكنت شرطة المباحث المركزية والتحقيقات الجنائية بإقليم النيل الأزرق ضبط أدوية منتهية الصلاحية وكمية مقدرة من مستحضرات التجميل الغير مسجلة تقدر تكلفتها ب 20 مليار جنيه، وامتدح الاستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة باقليم النيل الازرق الجهود المبذولة للتصدي لكافة المهددات الأمنية والصحية والاقتصادية وجدد حرص حكومة الاقليم على ردع المخربين وعديمي الضمير الذين يتلاعبون بصحة المواطن ويهددون الاقتصاد القومي وطالب بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتقديم الجناة لاجهزة العدالة، وأثنى جمال على التنسيق المحكم بين المباحث المركزية والتحقيقات الجنائية، وإدارة الصيدلة والسموم، بإقليم النيل الأزرق ووجه بتكثيف حملات الضبط والمراقبة والتفتيش وأكد ناصر على ضرورة تطبيق القانون على الجناة.

إيقاف شراء العربات و المباني الحكومية الجديدة

أصدرت وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م وأوضح عبدالله ابراهيم ؛ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه و بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق أهدافها لا بد من الالتزام بضوابط تنفيذها عبر الالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية وبحسب إعلام الوزارة فقد وجه إبراهيم الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية عطفاً على التزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP) و أشار إلى اعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلي مع الالتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.

إعداد وإشراف /عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة