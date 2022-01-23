بَيَانٌ مُهمٌ من مجلس المريخ جناح سوداكال .. تحذير لمجموعة حازم واتحاد الكرة





أوضح آدم سوداكال رئيس مجلس إدارة نادي المريخ في بيان تسلّمت الصحيفة نسخة منه ما يلي:

لقد ظللنا في مجلس المريخ المنتخب برئاسة آدم سوداكال نقف بشكل جاد وقوي حماية للشرعية الديمقراطية بنادي المريخ الرياضي، وحفاظاً على استقلالية النادي في إدارة شؤونه الداخلية من اي انتهاكات، وفي سبيل ذلك الأمر صعدنا في مواقفنا عقب انتخابنا في 4 سبتمبر 2021م، حيث قمنا برفع قضية عادلة لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) ليقيننا أنّنا مجلس إدارة نادي المريخ المُنتخب بشكل صحيح قانونياً متوافق مع نظامنا ونظام الاتحاد العام لكرة القدم ونظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وقد تمكّنا في عملية تصعيدنا ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم والمجموعة غير الشرعية التي يعلم الجميع كيفية انتخابها التي تمت بصورة مهينة للعملية الديمقراطية ولاستقلالية نادي المريخ التي تم انتهاكها على رؤوس الأشهاد من قبل الاتحاد العام لكرة القدم ولجنته الثلاثية المحلولة التي تمكنّا من إيقاف قراراتها وقرارات الاتحاد العام لكرة القدم المتعلقة باعتماد المجموعة غير الشرعية التي تم انتخابها في عملية هزلية وغير شرعية بحديقة الموردة، ومؤخراً في ظل الدور المنوط بنا تجاه نادي المريخ، قُمنا عبر قطاع الشباب بتدشين إعداد فريق الشباب الذي نعتبره الرافد الأساسي للفريق الأول، وإثر هذه الخطوة، أعلنت المجموعة غير الشرعية الجمعة الموافق 21 يناير الجاري، شطب اللاعب خير السيد الشايقي وتهديد بقية اللاعبين بالشطب، ونحن نؤكد للرأي العام الرياضي ولجماهير المريخ وللاعبي المريخ وجميع عناصره الرسمية، عدم شرعية أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجموعة حازم مصطفى غير الشرعية والتي ليس لها أي صفة تربطها بنادي المريخ، عطفاً على قرار إيقاف اعتمادها الصادر عن محكمة (كاس)، ونطمئن جميع نجوم المريخ ان هذه المجموعة لا تملك ان تقرر في مصير اي من منسوبي نادي المريخ، وأن ما تقوم به لا يعدو ان يكون فرفرة مذبوح، كما نحذر عبر هذا البيان المدرب الإنجليزي لي كلارك ومساعده المعد البدني المصري إسلام جمال من التورط مع هذه المجموعة غير الشرعية والتي لا يمثل أي تعاقد تبرمه باسم نادي المريخ شيئاً ولا يساوي ثمن الحبر الذي يُكتب به، مؤكدين للرأي العام الرياضي والمريخي بشكل خاص، ان مدرب المريخ هو الفرنسي دييغو غارزيتو ونجله أنطونيو غارزيتو، ونبيِّن ان نادي المريخ في حل قانوني ومالي وأدبي عن أي تعاقدات تقوم بها المجموعة غير الشرعية التي يقودها شخصٌ موقوفٌ عبر لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم نسبةً للاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بغسل الأموال والاعتداء على المال العام وتبديده ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية السوداني لسنة 2007م، كما نحذر الاتحاد العام لكرة القدم العالم بقرار محكمة (كاس) والملزم بتنفيذه، مشيرين إلى عدم شرعية أو قانونية أي خطوة تتم عبر الموظف مهند كمال الذي تم تعيينه من المجموعة غير الشرعية وان ما قام به الاتحاد العام لكرة القدم خلال الفترة السابقة ليس إلا تماهٍ والتفاف على قرار ملزم له من محكمة (كاس)، مؤكدين اننا لن نسمح بأي تجاوزات قانونية تتم عبر رعاية الاتحاد العام لكرة القدم الذي لا يملك حق العطاء في المريخ لمجموعة غير شرعية وغير مُستحقة، ونُؤكِّد من جانبنا أننا سنظل مُطّلعين بالمهام المنوط بنا القيام بها تجاه نادي المريخ وفرقه المختلفة ولن يقف أمامنا في سبيل القيام بتلك المهام كائنٌ من كان.

صحيفة الصيحة