شاهد بالفيديو.. بائع ملابس سوداني يسوق لبضاعته في وسط السوق عبر الغناء بــ(الدلوكة) يتصدر التريند ويجذب أنظار المتسوقات





لفت بائع ملابس سوداني أنظار المارة بالسوق وتصدر التريند وذلك في أعقاب ترويجه الطريف لبضاعته التي افترشها في وسط أحد الأسواق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر البائع من خلال المقطع الذي تصدر قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة وتداول وهو يضرب على الدلوكة ويقوم بتغيير بعض كلمات الأغاني للتسويق لبضاعته بأسعارها.

كما استعان الرجل ببعض العاملين معه الذين ساعده بالترويج عبر الغناء والعمل معه في شكل كورس إضافة للعزف بآلة الطبلة التي كان يتغنى بها أحدهم أيضا.

https://fb.watch/aIPsKD73er/

وقد لفتت خطوة البائع أنظار المارة المتسوقات بالسوق كما تجاوب معه زملائه التجارة بالضحك والابتسامة التي ظهرت على بعضهم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بفكرة التاجر في الترويج لبضاعته ووصفوه بصاحب الروح الجميلة كما أكدوا أن الفكرة تعد طريقة مبتكرة وناجحة جداً لجذب الزبائن خصوصاً العنصر النسائي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين