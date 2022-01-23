شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مصنفة من ضمن المطربات الملتزمات تتخلى عن حشمتها وتقدم فاصل من الرقص الفاضح بملابس ضيقة ومثيرة





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى اليوتيوب مقطع فيديو لمطربة سودانية ظهرت من خلاله وهي تقدم فاصل من الرقص المثير أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت الصفحات أن الحفل الذي تغنت فيه الفنانة ناهد محجوب المعروفة بالتزامها في الغناء كان خارج السودان وتحديداً بإحدى الدول العربية.

وفاجأت ناهد متابعيها ومعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بهذا الشكل المخجل على حد تعبير بعض المعلقين على المقطع الذي حقق انتشار واسع.

وعبر بعضهم عن صدمته في الفنانة التي عرف عنها الوقار وأختيار الأغاني الهادفة في ظهورها الأول كمطربة صاعدة وناجحة, وتنبأ لها الكثيرون بمستقبل باهر.

المطربة ناهد محجوب ظهرت بملابس ضيقة ومثيرة وقدمت فاصل من الرقص المثير, حيث زادت رقصاتها مع تصفيق وصراخ الحاضرين الذين تجاولوا مع رقصاتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين