قفزةٌ قياسيةٌ لأسعار الدولار بالموازي ومخاوف من الانفلات!!





ادى تطاول الفراغ الحكومي، واستمرار الازمة السياسية بالبلاد، الى تواصل انفلات اسعار العملات بالسوق الموازي، فيما اتّسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والسوداء لمستويات عالية، بفروقات تصل إلى “60” جنيهاً بين السعرين، بعدما تم توحيدها بتحرير اسعار الصرف في مارس الماضي.

وابلغ متعاملون بالسوق الموازي للعُملات، ان اسعار الدولار تواصل ارتفاعها الجنوني أمام الجنيه في تداولات مطلع الأسبوع.

وكشفت متابعات “الصيحة”، أن سعر الدولار في تداولات امس بالسوق الموازي للعملات وصل الى 495 جنيهاً، فيما وصل سعر البيع للريال السعودي الى 130 جنيهاً والدرهم الإماراتي 132 جنيهاً.

وتوقع متعاملون في السوق الموازي مزيداً من التراجع لسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية ووصول الجنيه لأكثر من 500 جنيه مقابل الدولار.

صحيفة الصيحة