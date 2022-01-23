المريخ يواجه الزمالك في تجربة تحضيرية قوية





يؤدي فريق كرة القدم بنادي المريخ اليوم تجربة تحضيرية قوية للغاية أمام الزمالك المصري استعداداً لمباريات مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وينتظر أن يدفع الجهاز الفني بقيادة ليوناردو نيفا بالمجموعة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباريات الأبطال في غياب 7 لاعبين دوليين سينضمون لمعسكر الفريق اليوم عقب عودتهم من الكاميرون.

و أكد نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية عادل أبو جريشة قيام مباراة الزمالك الإعدادية في موعدها المقرر لها، الثالثة من عصر اليوم الأحد بملعب الزمالك، كاشفاً عن تأكيد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور التزامهم بأداء المباراة في موعدها، مؤكدًا عدم وجود مانع لقيامها، وقال أبو جريشة: إنه أبلغ رئيس نادي الزمالك بضرورة إقامة المواجهة الودية التي تم التأمين عليها منذ أكثر من عشرة أيام، مضيفاً أن المريخ أكمل إعداده.

يذكر أن الزمالك خاض مساء أمس مباراة أمام غزل المحلة في بطولة كأس رابطة المحترفين المصريين.

* نجوم المريخ بالمنتخب يلتحقون بالبعثة غداً

كشف القطاع الرياضي بنادي المريخ أن دوليي الفريق بالمنتخب الوطني سيلتحقون بمعسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة غداً الاثنين ، ولن يكونوا متاحين أمام الجهاز الفني في المباراة أمام الزمالك على الأرجح ليشاركوا في التدريبات بعد ذلك بصورة طبيعية في انتظار بقية البرنامج التحضيري للفريق والتجارب التجريبية المقبلة.

* صراع عنيف على فريق الشباب بالمريخ

انتقل الصراع على فريق الشباب بنادي المريخ لمرحلة صعبة، بعد أن دخل في الصراع الإداري بين مجلس حازم مصطفى المعتمد من اتحاد كرة القدم السوداني ومجموعة سودكال التي استقطبت اللاعبين، ما قاد مجلس حازم لشطب اللاعب محمد إبراهيم الشايقي، أحد العناصر التي كان الجهاز الفني للفريق يركز عليها، قبل أن تتم إعادته من القاهرة رفقة عدد من اللاعبين على غرار ابراهيم كولينا وبشة الصغير، بعد فترة أمضاها هناك بمعسكر الفريق الأول بالعاصمة المصرية القاهرة، ورفض سودكال شطب الشايقي، مؤكداً أنه لا يعترف بشرعية مجلس حازم، مبيناً أن شطب الشايقي أو أي لاعب آخر لا يستند إلى قانون، مشيراً إلى أن محكمة التحكيم الرياضية “كاس” أوقفت المجلس وقدمت حيثيات القرار إلى اتحاد الكرة ريثما يتم الفصل في الشكوى التي قدمها المجلس، ومن جانبه، يمسك حازم مصطفى بقبضة حديدية على فريق الكرة الأول، وسيجتهد في الفترة المقبلة لإعادة فريق الشباب، وإبعاده عن أي صراع إداري بالنادي، وعلى الجانب الآخر ينتظر أن يتحرك اتحاد الكرة لوضع حد نهائي للأزمة؛ بعد أن اعتمد مجلس حازم مصطفى رسمياً .

صحيفة اليوم التالي