أسر الشهداء تُطالب بملاحقة البرهان لدى المحكمة الجنائية





طالبت أسر الشهداء المحامين، بمُلاحقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، جنائياً لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وتم بالأمس، تأبين شهداء أسرة المحامين السودانيين تحت شعار (المجد لتضحيات الشهداء، شهداء أسر المحامين السودانيين شهداء أسرنا)، بحضور أسر الشهداء، وشخصيات قانونية وسياسية ومنظمات مجتمع مدني.

وعزّز المتحدثون القانونيون، مطالبة أسر الشهداء بضرورة ملاحقة البرهان خارجياً لدى المحكمة الجنائية الدولية.

صحيفة السوداني