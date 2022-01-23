أمين عمر: السودانيون بحاجة لتوحيد الكملة لا تسلميها للآخرين





قال القيادي البارز بالحركة الإسلامية، د. أمين حسن عمر، إن ما يحتاجه السودانيون هو توحيد الكلمة لا تسليمها للآخرين .

وأضاف أمين، في مكتوب على صفحته (بالفيسبوك) :” دعوا السودان لأهله .. أهل السودان أدرى بشعابه ولن يزايد أحد أنه أعلم وأحرص على شأنه منهم”. في إشارة للتحركات الأمريكية ومبادرة الأمم المتحدة، وكان المؤتمر الوطني “المحلول” قد أصدر بياناً أعلن فيه رفضه لمبادرة رئيس البعثة فولكر بريتس، فيما أكد الأخير عبر تصريحات إعلامية إنه لن يدعو الوطني للمشاورات باعتباره حزباً محلولاً بالقانون، وأكد فولكر أنه يحترم قوانين البلاد.

صحيفة السوداني