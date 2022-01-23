ليفربول يستعين بمعالج نفسي لحماية لاعبيه من التصيد الإلكتروني





استعان نادي ليفربول، بالمعالج النفسي إيشبل ستراكر، لمساعدة اللاعبين على التعامل مع التصيد عبر الإنترنت، بعد أن عانى لاعبيه ترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني، من هذا الأمر مؤخراً.

وأوضحت صحيفة “سبورت ميل”، أن ليفربول قام بتوظيف أفضل معالج نفسي، لمساعدة نجوم الفريق على التعامل مع الإساءات العنصرية والشهرة المفاجئة وقضايا الإدمان.

وأشارت إلى إنه تم تنفيذ هذه الخطوة، وهي الأولى من نوعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحماية الشباب الذين يقتحمون الفريق الأول من الانتقادات اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد أن تعرض لاعبون بارزون من بينهم ترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني، لعمليات تصيد مروعة على الإنترنت العام الماضي، ووقتها أعرب جوردان هندرسون قائد ليفربول، عن قلقه من تعرض اللاعبين للإساءة عن طريق الانترنت.

صحيفة البيان