الخارجية لـ(البعثات الدبلوماسية): قيادة الدولة حريصة على حل الأزمة عبر الحوار





أكدو كيل وزارة الخارجية المكلف السفير عبد الله عمر، حرص قيادة الدولة على التوصل إلى حل للأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار وطني يضم كافة الأطراف السودانية.

وقدم وكيل الخارجية اليوم، تنويراً لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان، شرح من خلاله آخر التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد،

وأوضح أن الحكومة التي تم تشكيلها مؤخراً هي جزء من جهود قيادة الدولة لحل الأزمة السودانية، واعرب عن تطلعه أن تفضي هذه الخطوة إلى استئناف الدعم الدولي للفترة الانتقالية.

وأكد بشير حرص الدولة على إجراء إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية بمشاركة المجتمع الدولي.

كما عبر عن تطلع السودان للتعاون والتكامل وتقديم العون والمساعدات من الدول الصديقة من أجل دعم السلام والاستقرار في السودان.

ونقل لهم تحيات وتمنيات وزير الخارجية الجديد السفير علي الصادق.

الصيحة