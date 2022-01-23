(كورونا) تعطِّل جلسات محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ





أعلنت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989م “الإنقاذ” اليوم، عن تعليق جلساتها اسبوعين نسبة لإصابة (9) متهمين بفيروس (كورونا) على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه.

وحدّد رئيس هيئة المحكمة حسين الجاك الشيخ، جلسة لاستئناف محاكمة المتهمين في الثامن فبراير المقبل.

وكشفت مصادر (الصيحة)، أن المحكمة قرّرت تعليق جلساتها المحددة الثلاثاء إلى اخرى مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد تأكدها إصابة (9) من المتهمين في القضية بجائحة (كورونا)، وأشارت إلى وضع (7) من المصابين بالجائحة في الحجر الصحي بسجن كوبر القومي مقر محبسهم، بينما تم نقل البشير والضابط المعاشي بالقوات المسلحة محمد الطيب الخنجر إلى مستشفى علياء بالسلاح الطبي للعلاج.

وفي السياق، كشف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد الحسن الأمين، عن ارتفاع المصابين من رموز النظام السابق بجائحة (كورونا) إلى (14) بينهم شقيق الرئيس المعزول “علي البشير”، ووزير الخارجية الأسبق البرفيسور إبراهيم غندور، وضابط بالسجون.

وأكد الأمين لـ(الصيحة)، نقل شقيق المعزول علي البشير المصاب بـ(كورونا) من محبسه في سجن كوبر إلى مستشفى أحمد قاسم ببحري لتلقي العلاج.

الصيحة