محافظ مشروع الجزيرة يشدد على الاهتمام بالتحصيل للعروة الصيفية





شدد محافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر محمد مرزوق على ضرورة الاهتمام بالتحصيل لمحاصيل العروة الصيفية لهذا الموسم لضمان تأمين مسيرة المشروع وتقديم الخدمات الفنية للمزارعين في مجالات الإرشاد والوقاية والإكثار. جاء ذلك لدى مخاطبته الاحد ببركات الاجتماع المشترك الذي ضم مديري الأقسام وباشمفتشي الحسابات بالغيط، بحضورالمهندس عثمان السماني مدير الإدارة الزراعية وعدد من قيادات العمل بالمشروع. ووجه وفق ( سونا) بضرورة التركيز على استرداد كلفة الإنتاج لمحصول القطن الذي تم تمويله عبر الإدارة، والذي يمثل تحدياً لإدارة المشروع أمام وزارة المالية الاتحادية لضمان استمرار التمويل للمواسم القادمة. إلى ذلك أعلن محافظ المشروع جهود الإدارة مع مجلس السيادة الانتقالي ووزارة المالية الاتحادية لتوفير سماد اليوريا للقمح والذي يتوقع وصوله خلال الأيام القليلة القادمة. ودعا محافظ مشروع الجزيرة مديري الأقسام لاستنهاض الهمم وتفعيل دورهم مع لجان تأهيل وصيانة منشأت الغيط للفراغ منها حسب برنامج الإدارة الهندسية. ووجه المهندس عثمان السماني بضرورة زيادة نسب التحصيل على مستوى الأقسام، مشددا على ضرورة استرداد كلفة الإنتاج لمساحات القطن الذي تم تمويله عبر إدارة المشروع. وفي هذا الصدد استعرض مديرو الأقسام بالغيط موقف التحصيل بأقسامهم، مؤكدين عزمهم على تحصيل رسوم الإدارة خلال الأيام القليلة القادمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)