التأمين على فتح الجسور واستمرار خدمة الانترنت بالخرطوم يوم الاثنين





أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم إستمرار حركة المرور ليوم الاثنين كالمعتاد وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمة الانترنت.

ووجهت اللجنة بتأمين المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، كما أكدت على تأمين المواكب، ووجهت نقاط الإرتكاز بضبط النفس وعدم الإستجابة للإستفزازات التي تصدر من البعض.

وأكدت اللجنة اتاحة حرية التعبير مع الإلتزام بالسلمية، وكشفت عن توثيق أي مظاهر مخالفة للقانون واعتبار الإعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبيها، كما سيتم رصد أي مخالفات أثناء المواكب خاصة التفلتات التي تقع عقب إنتهاء المواكب.

الخرطوم 23-1-2022 (سونا)