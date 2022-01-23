لجنة أمن الخرطوم: فتح الجسور واستمرار خدمة الانترنت غداً





أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، استمرار حركة المرور ليوم غدٍ الاثنين كالمعتاد وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور، مع التأمين على استمرار خدمة الانترنت.

ووجّهت اللجنة بتأمين المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، كما أكدت على تأمين المواكب، ووجهت نقاط الارتكاز بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض.

وأكدت اللجنة، إتاحة حرية التعبير مع الإلتزام بالسلمية، وكشفت عن توثيق أي مظاهر مخالفة للقانون واعتبار الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبوها، كما سيتم رصد أي مخالفات أثناء المواكب خاصة التفلتات التي تقع عقب انتهاء المواكب.

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