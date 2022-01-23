شاهد بالفيديو: الحوثي يطلب من السلطات السودانية سحب قواتها من الأراضي اليمنية





وجه المتحدث بإسم جماعة الحوثي رسالة خاصة خاطب فيها السلطات السودانية بسحب قواتها المشاركة في الحرب اليمنية رغم أن الشعب اليمني يكن الاحترام للشعب السوداني ويعتبره دولة شقيقه بالنسبة له.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر المتحدث بإسم جماعة الحوثي بأن التغيير الذي جري في السودان سيظل غير مكتمل لعدم حسمه لقضية الجيش السوداني الذي يشارك في حرب دولة شقيقة.

من جهته وصف المتحدث الجيش السوداني “بالمخدوعين” لأن السلطات وضعته للإيجار للدفاع عن الغير وتنفيذ مخططاتها .

ووجه رسالة للسلطات مفادها وقف المشاركة في العدوان على اليمن والمحافظة على دماء الجنود السودانيين وإعادة الإعتبار إلى الجيش الذي يجب أن يكون مدافعاً عن الشعب السوداني وأراضيه لا لأنظمة عميلة بجانب أن يؤكد للعالم بأن جيشه ليس للإيجار والاسترزاق به.

الخرطوم:(كوش نيوز)