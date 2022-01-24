شاهد بالصور.. مصادر تكشف هوية سيّدة ظهرت مرتدية النقاب وزيّ القوات النظامية أثارت الدهشة والتساؤلات بمواقع التواصل





في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الإجتماعي ظهرت سيدة أثارت التساؤل في نفوس العديد من السودانيين. حيث ظهرت السيدة ترتدي غطاء للوجه (نقاب) وزي يتبع للقوات النظامية السودانية

وتناولت بعض التعليقات ارتداء السيدة للنقاب وسط منسوبي الجيش والدعم السريع بينما تبادل آخرون المبادرات التي قامت بها منذ بداية ظهورها.

فيما كثرت التساؤلات ورجحت مصادر وفق صفحة (مشاهير السودان) أن السيدة تدعى ناهد محمود وهي ممن تفاعلن مع المبادرات التي تعمل لدعم القوات مثل تسيير القوافل وغيرها.

وتداولت وسائل إعلام سودانية اسم ناهد محمود على أنها صاحبة الصور المنتشرة و عبرت المصادر عن أن ناهد محمود تعتبر من مؤسسي مجموعة “كنداكات حول حميدتي”. وأشارت إلى تبنيها عدد من المبادرات الأخرى الداعمة لقوات الدعم السريع.

الخرطوم: (كوش نيوز)