قوات أمنية تداهم مقر لجان مقاومة جنوب الحزام وتعتقل عضو اللجنة القانونية





داهمت أمس قوة أمنية تتكون (4) سيارة لاندكروزر بيضاء بدون لوحات، داهمت مقر لجان مقاومة جنوب الحزام، لاعتقال عدد من أعضاء لجان المقاومة المتواجدون بالمقر.

وداهمت السلطات في الوقت ذاته، مكتب عضو المكتب القانوني للجان مقاومة جنوب الحزام الأستاذ المحامي بدر الدين، واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة، وحمل عضو في لجان مقاومة جنوب الحزام، فضل حجب اسمه السلطات مسؤولية سلامة المعتقل “بدر”، مشيراً إلى أن السلطات تستهدف تنسيقية جنوب الحزام لأن رايتها في المواكب دائماً ما تكون في الصفوف الأمامية مع راية غاضبون وملوك الاشتباك، وأنه لهذا السبب تصنف السلطات لجان مقاومة جنوب الحزام جزءً من غاضبون وملوك الاشتباك ولذلك تسعى الآن لاعتقال عدد من ناشطيها”.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة