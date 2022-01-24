الحزب الشيوعي: لجان المقاومة أذكى من أن يستقطبها حزب سياسي





نفى القيادي في الحزب الشيوعي، كمال كرار، الاتهامات التي تتحدث عن وقوف حزبهم وراء الإعلان السياسي للجان المقاومة، وقال كرار في تصريح لـ”الجريدة”: “هذه الاتهامات مردودة والشارع السوداني ولجان المقاومة أذكى من أن يستقطبها أو يختطفها حزب بما فيهم الحزب الشيوعي، لكن رؤية الشارع لما يجري والبرامج التي يجب أن تكون هي نفسها رؤية الحزب الشيوعي ونلتقي مع الشارع في كثير من البرامج والأهداف”. مؤكداً بأن أهدافهم مع الشارع واحدة، وأن طريق النضال يجمع لجان المقاومة وتجمع المهنيين المنتخب والحزب الشيوعي وآخرين.

وأوضح كرار بأن الإعلان السياسي للجان المقاومة استمر فترة طويلة من النضال في الشارع عبر المظاهرات والمواكب، معتبراً الإعلان تتويجا لهذا النوع من النضال، وأنه يجيب عن سؤال القيادة والرؤية لدى لجان المقاومة لمن يقول بأن لجان المقاومة ليس لديها تنظيم متماسك أو ليس لديها برنامج وتكتيك أو هدف واحد، وأكد كرار بأن هذه الخطوة مطلوبة وضرورية، وأنها توضح للعالم أن طريق الشراكة والتسوية أصبح مرفوض وأن الطريق الآن هو طريق الثورة السودانية والشارع الذي يريد الدولة المدنية الخالصة وأن يكون العسكريين خارج المشهد السياسي للفترة الانتقالية وكذلك يريد إسقاط الانقلاب العسكري.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة