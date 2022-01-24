الحرية والتغيير: هناك تلاق في رؤيتنا ورؤية لجان المقاومة





جدد القيادي في المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن تمسكهم بتشكيل أوسع جبهة لاسقاط ما اعتبره الانقلاب العسكري، واصفا ذلك بالهدف الاستراتيجي، وقال جعفر في تصريح لـ”الجريدة” بأن النقاش بينهم ولجان المقاومة ما يزال في طور التشاور والحوار للوصول لجبهة عريضة تضم الجميع، وأوضح حسن في حديثه: “هناك أيضاً من صوت، نريد توحيد هذه الأصوات لتقليل فاتورة التغيير”. وأوضح جعفر حسن بأن الإعلان السياسي والتوقيع المشترك مع لجان المقاومة هو فكرتهم الأسياسية مؤكدا بأنهم ذاهبون في اتجاه توحيد الجبهة واصفا خطوات لجان المقاومة بالجيدة وأن الأطروحات التي يقدمونها بها نقاط تلاقي كثيرة معهم، معتبراً أن هذا يسهل الوصول إلى الرؤية الأساسية وتوحيد أوسع جبهة لاسقاط الانقلاب.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة