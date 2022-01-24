فولكر : على السلطات احترام الحق في حرية التجمع





طالبت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية السلطات باحترام الحق في التجمع.و انتقدت البعثة في تغريدة على تويتر الأحد اعتقال رئيسة مبادرة لا لقهر النساء ؛ أميرة عثمان حيث قالت : “تلقينا بغضب شديد نبأ اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة، أميرة عثمان ليلة أمس ويُشكلُ اعتقالها، ونمط العنف ضد النساء، تهديداً من شأنه تقليصُ المشاركة السياسية للمرأة في ‎السودان. على السلطات احترام الحق في حرية التجمع”.

صحيفة الجريدة