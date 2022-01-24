إيقاف رئيس ونائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم 11 و 18 عاما





فجرت غرفة المحاكمة بلجنة الأخلاقيات والقيم بالاتحاد السوداني لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل حيث أصدرت حكما بحظر الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني المنتخب من المشاركة في أي عمل متعلق بكرة القدم لمدة 11 عاما اعتبارا من تاريخ صدور القرار لمخالفته القواعد الدولية الإدارية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، كما حظرت أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد السوداني المنتخب عن ممارسة اي نشاط رياضي لمدة 18 .

صحيفة البيان