خالد عمر: تعيين وزراء الحكومة (علوق شدة)





قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن تعيين الأسماء الوزارية الجديدة بالحكومة، يمثل تجلياً واضحاً لمحنة الانقلابيين الذين لم يستطيعوا إقامة حكومة بعد 3 أشهر.

وأضاف خالد، في مقابلة مع قناة “الحرة”: “الانقلابيون لا يستطيعون إقامة حكومة حقيقية ذات شرعية، وما قاموا به نسميه في المثل السوداني –علوق شدة”.

وتابع: “الانقلاب معزول سياسياً واجتماعياً ولا يمتلك شرعية وبسالة الشعب أوصلت الانقلابيين حد العجز عن الحكم”

وأردف: “هذه مؤشرات واضحة على أن عمر الانقلاب قصير والشعب سيسترد حريته وإعادة تأسيس فترة انتقالية على أسس أفضل”.

وشدد خالد على أنهم في قوى الحرية والتغيير لا يعولون على أي لقاءات أو مشاورات، وزاد: “نعول على القوة الشعبية الجماهيرية التي تستخدم أشكالاً مختلفة وسلمية للمقاومة، وهذا هو العامل الحاسم لهزيمة الانقلاب”.

صحيفة السوداني