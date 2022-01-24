رياضية
المريخ يقيل المدير الفني لفريق الكرة
قرر القطاع الرياضي لفريق الكرة بنادي المريخ إقالة المير الفني للفريق.
جاء ذلك بعد اجتماع عقد مساء الأمس و استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم ناقش فيه القطاع سير إعداد الفريق و تطور المستوى ليقرر إقالة المدير الفني البرازيلي نيفا.
و فوض القطاع عادلة أبو جريشة بتحديد البديل على أن يعلن في اجتماع اليوم.
و علم “باج نيوز” أن المدير الفني لمنتخب موريتانيا الفرنسي قوميز و المدير الفني السابق للمريخ لي كلارك من ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجهاز الفني لفريق الكرة بالمريخ .
باج نيوز