رياضية

المريخ يقيل المدير الفني لفريق الكرة

2022/01/24
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club el merrikh soudan

قرر القطاع الرياضي لفريق الكرة بنادي المريخ إقالة المير الفني للفريق.
جاء ذلك بعد اجتماع عقد مساء الأمس و استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم ناقش فيه القطاع سير إعداد الفريق و تطور المستوى ليقرر إقالة المدير الفني البرازيلي نيفا.

و فوض القطاع عادلة أبو جريشة بتحديد البديل على أن يعلن في اجتماع اليوم.

و علم “باج نيوز” أن المدير الفني لمنتخب موريتانيا الفرنسي قوميز و المدير الفني السابق للمريخ لي كلارك من ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجهاز الفني لفريق الكرة بالمريخ .

باج نيوز

2022/01/24
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