محمود تاور .. أغنيات مختلفة ومتجاوزة





حينما تفتحت عيوننا وأسماعنا على الدنيا وجدنا محمود تاور يعتلي القمة الفنية وكان نجم الشباك والحفلات الأول ..

ولكن حينما تنامى الوعي وصرنا أكثر إدراكاً بالتجارب الفنية انزوى تاور في ركن قصي من النسيان حتى كاد أن يتوارى كلياً مع أنه فنان وسيم التجربة وعلى قدر عال من التطريب والتجريب وهو غائب تماماً رغم أنه يمتلك ما يجعله موجوداً ومحتكرا على قمة الساحة الفنية ..

وأنا لا أدري ما يعيب محمود تاور وهو الفنان المؤهل إبداعياً وأكاديمياً واغنياته المتجاوزة والمختلفة كفيلة بأن تضعه في وضعيته التي يستحقها.

صحيفة الصيحة