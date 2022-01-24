وزارة الطاقة: مصنع نور للأعمده الكهربائية الحديثة يعود للعمل بواقع 60 عمود يوميا





استأنف مصنع نور لأعمدة الكهرباء الحديثه العمل بعد وصول المواد الخام حيث توقف لعام ونصف بسبب توقف َاستيراد المواد الخام والاسبيرات بالإضافة إلى جائحة كورونا ؛ استأنف المصنع انتاجه من الاعمدة لمختلف المقاسات 10متر و11متر و12 متر، حيث يبلغ الانتاج اليومي للمصنع 60 عمود ويمكن ان يصل الي 80 عمود في حال استيراد بعض الاسبيرات الخاصة بالماكينات لضمان استمرارية العمل. وقال مدير المصنع المهندس إسماعيل ابراهيم محمد ان العاملين بالمصنع قد بذلوا جهدا مقدرا في صيانة الماكينات وقوالب التصنيع مؤكداً وجود (423) طن من السيخ بالمصنع تكفى للعمل لمدة سته اشهر واضاف أن العاملين بالمصنع يعملون بنظام الوردية الطويلة للانتاج والوردية الليلية للتحضير وانشاء الهياكل ومواصلة العمل ليلاً و نهاراً لسد حاجة البلاد من التمدد الشبكي للكهرباء بولايات السودان.

الجدير بالذكر ان مصنع نور للأعمده يتبع للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.

*اعلام وزارة الطاقة والنفط*

الإثنين 24/12022